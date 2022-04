Monopattini elettrici, in Italia numeri in crescita per Dott

Numeri più che positivi per Dott . L'azienda ha chiuso il primo trimestre del 2022 con una grande crescita nell’utilizzo del servizio sharing . Si segnalano infatti il 400% di corse e il 250% di utenti in più in Italia , facendo il confronto con il 2021. Con più di 40.000 monopattini e 10.000 e-bike , la forte crescita del servizio si espande anche in tutta Europa, dove l’aumento delle corse è del 285% .

Dott: numeri in crescita

Facendo un confronto fra gennaio, febbraio e marzo del 2022 è evidente un incremento degli utilizzi: le corse settimanali sono cresciute del 47% in Europa e del 22% in Italia, probabilmente anche per le temperature miti che hanno incoraggiato i cittadini a passare più tempo fuori. La crescita delle corse deriva anche da un considerevole aumento del numero delle persone che si sono approcciate per la prima volta al servizio: rispetto a gennaio, Dott registra un +85% di nuovi utenti in Europa e +48% in Italia. Durante i primi tre mesi dell'anno, la distanza media percorsa per viaggio è cresciuta di circa il 10% arrivando così ad oltre 2,1 km.

Una soluzione più sostenibile

Andrea Giaretta, Regional General Manager Southern Europe di Dott afferma: "Le abitudini di viaggio si stanno evolvendo e le persone in Italia, così come nel resto d’Europa, stanno diventando sempre meno dipendenti dall’auto privata, realizzando quanto bici e monopattini elettrici in sharing rappresentino un’alternativa di trasporto efficiente, sostenibile e, allo stesso tempo, conveniente per contrastare i costi dovuti al caro carburante. Con un numero considerevole di nuovi utenti che stanno utilizzando i nostri servizi, speriamo di convincere sempre pi cittadini a scegliere Dott per i loro spostamenti, rendendo così le nostre città meno congestionate e più sostenibili."

Le fasce orarie in cui i mezzi Dott sono stati utilizzati maggiormente sono tra le 7 e le 9 e tra le 17 alle 19, a dimostrazione del fatto che sempre più persone preferiscano viaggiare su un mezzo sostenibile piuttosto che inquinare. Il costo medio per corsa è di meno di 2 euro, con un numero sempre maggiore di utenti che utilizza le offerte di abbonamenti per i viaggi abituali (il 45% di corse avviene tramite l’acquisto dei pass).

Monopattini elettrici, obbligo di circolazione sulle piste ciclabili fuori dai centri abitati