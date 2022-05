Roma, cresce lo scooter sharing: in arrivo 500 modelli elettrici

Da diversi anni, ormai, sono parecchi i servizi di noleggio a Roma , compresi quelli di scooter. E proprio di recente, Zig Zag Sharing ha annunciato l’ampliamento della sua flotta di due ruote per arrivare nella Capitale: su strada, quindi, 500 nuovi scooter 100% elettrici (in sostituzione del Tricity, con motore termico). Un cambiamento che punta alla praticità , con modelli più leggeri, e alla versatilità. “L’obiettivo prossimo - spiegano dall’azienda -, è quello di raggiungere i 1.500 scooter elettrici presenti in città entro l’anno ed estendere l’offerta anche al bike sharing in free floating”.

Le zone

“Abbiamo optato per una scelta orientata completamente all’elettrico, volta a migliorare la qualità dell’aria di Roma attraverso un servizio di mobilità condivisa capillare, comodo ed ecologico”, dichiarano da Zig Zag Sharing. “La roadmap futura parte dalla Capitale e punta a una rivoluzione in termini di sostenibilità di carattere nazionale. Questa si declinerà attraverso due direttrici: l’espansione del team e l’ampliamento dell’offerta con nuovi scooter e le e-bike”. Quali sono le zone di Roma coinvolte? Parecchie, oltre alla zone più centrali, come Trastevere, e movimentate, come Ponte Milvio, si potrà noleggiare e parcheggiare gli scooter Zig Zag Sharing anche presso le stazioni e quartieri come Eur e Tuscolano.

Tariffe agevolate e offerte di lancio

Fino al 28 febbraio 2022, gli utenti di Zig Zag Sharing possono usufruire di 50 minuti gratuiti con il codice GREEN50, che ha una validità di 2 settimane dal primo inserimento nell’apposita app. In più, sono state messe a punto collaborazioni con due università romane (Luiss e Roma Tre), con tariffe agevolate per gli studenti.

