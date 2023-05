Dott, a Roma i monopattini in sharing per altri tre anni

I monopattini elettrici Dott saranno protagonisti per le strade di Roma per altri tre anni . L'azienda olandese ha infatti sottoscritto un nuovo contratto triennale per un massimo di 4.500 monopattini elettrici in sharing nella Capitale, continuando il percorso avviato nel 2020.

Monopattini Dott, sicurezza e manutenzione

Dott è stata selezionata grazie a qualità come il servizio sicuro e affidabile, con l'obiettivo di ridurre la dipendenza dalle auto espandendosi oltre il centro di Roma per coprire 15 distretti in tutta l'hinterland della Capitale. In collaborazione con le autorità locali, il servizio di sharing si concentrerà anche e sopratuttto sul garantire un comportamento responsabile degli utenti. I monopattini elettrici saranno dotati di targhe e i noleggiatori dovranno verificare il proprio documento d'identità per permettere alle autorità di multare coloro che violano i limiti di velocità o le restrizioni dei parcheggi. Inoltre, ogni monopattino di Dott verrà sottoposto a manutenzione programmata, con i mezzi controllati a ogni sostituzione della batteria.

Monopattini elettrici, in Italia numeri in crescita per Dott