Monopattini elettrici, Milano detta le regole per il corretto parcheggio

Assomobilità , APA (l'Associazione milanese autorimesse) e Voi Technology , azienda di micromobilità elettrica sharing, hanno firmato un protocollo di intesa per aumentare le possibilità di parcheggio dei monopattini elettrici in città senza dover pesare ulteriormente sull'occupazione del suolo pubblico, sensibilizzando allo stesso tempo al corretto parcheggio dei mezzi 'green'.

Parcheggio in autorimessa, poi un altro mezzo sostenibile

L'accordo è stato siglato nel corso della conferenza svoltasi in Confcommercio Milano su "Monopattini, parcheggi e Milano. Una questione di educazione e mobilità multimodale per una Milano ordinata". Grazie a una convenzione tra Voi Technology e APA, le autorimesse associate offriranno ai milanesi una parte del proprio spazio privato per il parcheggio dei monopattini, consentendo inoltre ad automobilisti e motociclisti la possibilità, una volta raggiunta l'area di parcheggio, di continuare il proprio viaggio cittadino con il trasporto pubblico o su mezzo elettrico e sostenibile in sharing, così da aumentare l'intermodalità, ovvero la scelta di due o più mezzi per i propri spostamenti a favore di quelli più sostenibili.

Il vademecum con le regole di parcheggio

Il secondo punto dell’intesa prevede, con Assomobilità, la diffusione agli operatori associati a Confcommercio Milano di due leaflet digitali elaborati da Voi Technology al fine di informare tutti gli associati Confcommercio Milano su come si utilizza correttamente il monopattino elettrico e dove e come si deve parcheggiare in città: una sorta di vademecum con le regole per una corretta conduzione del monopattino in città e le linee guida per un appropriato parcheggio del mezzo, in modo da evitare ostacoli per i pedoni e i ciclisti.

Il servizio anti-parcheggio selvaggio

Inoltre, Voi Technology mette a disposizione di negozianti e professionisti il servizio Report a Voi: un canale di contatto diretto, utilizzabile sia tramite app per smartphone che attraverso sito web, per segnalare monopattini (brandizzati Voi Technology) parcheggiati in maniera scorretta davanti alle proprie attività o agli ingressi dei propri uffici. Voi Technology si occuperà dello spostamento o della rimozione del mezzo entro un'ora dalla segnalazione.

