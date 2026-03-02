Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 2 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Prova Kawasaki KLE500 2026: il ritorno del mito!

Prova Kawasaki KLE500 2026: il ritorno del mito!

Presentata lo scorso EICMA, ora è pronta ad arrivare nelle concessionarie con un pacchetto economico ma tanta sostanza e praticità
Marco Marini
2 min
Tagskawasakikle500prova

Il ritorno della Kawasaki KLE500 riporta in scena un nome storico dell’universo adventure di media cilindrata, aggiornato secondo una logica di semplicità e concretezza. Il progetto ruota attorno al bicilindrico parallelo da 451 cc già noto nella famiglia 500 di Akashi, con circa 45 CV, erogazione lineare, coppia ben distribuita ai medi regimi e una gestione complessiva pensata per essere sfruttabile e pratica. Cambio a sei marce e frizione assistita completano un pacchetto tecnico moderno ma essenziale.

Pochi fronzoli, ma c'è sostanza

La ciclistica si affida a un telaio in acciaio e a sospensioni dalla discreta escursione, con ruota anteriore da 21" che dichiara apertamente l’indole da tuttofare. La posizione di guida è eretta, naturale, con manubrio largo e triangolazione che consente buon controllo anche in piedi sulle pedane. L’elettronica è ridotta al necessario, coerente con la filosofia della moto.

Su strada la KLE500 convince per equilibrio e facilità , grazie a un motore pronto ma mai aggressivo, inserimenti prevedibili e una stabilità che infonde fiducia. Sullo sterrato leggero mantiene compostezza e controllo, senza ambizioni specialistiche ma con una coerenza generale che la rende una compagna onesta per chi cerca un’adventure di media cilindrata semplice, sfruttabile e concreta.

Per la prova completa e i voti, continua a leggere su InMoto.it

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Prove

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS