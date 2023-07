Formula E a Roma: strade chiuse e deviate all’Eur, ecco quali

Le deviazioni per i lavori di allestimento

Le limitazioni alla circolazione sono iniziate già dalla fine di giugno, per permettere l’allestimento del circuito, i cui lavori sono previsti fino al 13 luglio (e si svolgono prevalentemente di notte). Per questo motivo non è possibile circolare, dalle 20.30 alle 05.30, in alcuni tratti: in piazzale dell’Industria e da piazza Marconi direzione Ostia, in via della Letteratura e in piazzale delle Nazioni Unite (chiusura parziale) in direzione centro; circolazione vietata anche in piazzale dell’Agricoltura e da piazza Luigi Sturzo; dal 10 luglio traffico bloccato in via Ciro il Grande.

Strade chiuse per il weekend dell’E-prix

Per quanto riguarda, invece, il weekend di gare, le chiusure iniziano già dal 13 luglio e dureranno fino alle 5.30 del 17 luglio. In questi giorni, la circolazione è vietata nell’anello verde che va da viale del Pattinaggio a viale Asia, con la chiusura della Cristoforo Colombo (mentre l’accesso pedonale garantito a tutti).

Deviazioni anche in direzione Grande Raccordo Anulare (l’alternativa è svoltare in via Laurentina o proseguire verso il viadotto della Magliana/viale Egeo) e Centro (con deviazioni da piazzale Venticinque Marzo su viale Oceano Atlantico/via Laurentina). L’accesso pedonale ha delle limitazioni nell’anello blu. Dalle 20 di venerdì 14 luglio alle 20 di domenica 16 aprile possono circolare nell’area solo i possessori del titolo di accesso.

