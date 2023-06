Roma, al via i lavori per la stazione a piazza Venezia della Metro C

I lavori per la metro C di Roma proseguono. La nuova linea, che si aggiungerà alle esistenti A e B, raggiunge zone molto periferiche della città, ma avrà comunque delle fermate in centro. Con lo slogan “La storia costruisce il futuro”, sono partiti i lavori a Piazza Venezia, uno degli snodi centrali principali della Capitale. Il via al cantiere è stato dato da Roberto Gualtieri, primo cittadino, Matteo Salvini, Eugenio Patanè e i vertici di Roma Metropolitane.