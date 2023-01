Loeb torna “Cannibale” dopo tre giorni da incubo

Il ritorno dei giganti, finalmente. Perché le grandi corse hanno bisogno dei grandi protagonisti per tenere alto il blasone. E così, per non far mancare la classica sorpresa al giorno alla Dakar n.45, ecco la “resurrezione” di Sebastien Loeb, il “Cannibale” dei rally reduce da tre giornate da incubo che l’hanno di fatto già escluso dalla corsa per la vittoria e forse per il podio, eppure capace di piazzare la zampata da campione nella 4ª tappa. È la sua sedicesima perla alla Dakar che non gli concede nessuna apertura per il futuro, però almeno tira su il morale, facendolo risalire dalla 28ª alla 14ª posizione nella graduatoria generale (anche se sempre a 1h33’ dalla vetta), mentre la BRX è al secondo centro di fila. Il ritorno dei giganti è sancito anche dal resto del podio con Peterhansel arrivato ad appena 13” dal francese e con Carlos Sainz senior subito dietro a 1’50”. Peccato per gli uomini Audi che a ruota sia arrivato anche il leader della generale,