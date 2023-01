Ferrari, spaventoso incidente per il padre di Sainz nella Dakar: ecco le sue condizioni

RIAD (ARABIA SAUDITA) - Brutto incidente nella Dakar 2023 per Carlos Sainz Sr, tre volte vincitore della competizione e padre del pilota di Formula 1 in forza alla Ferrari, che nel corso della nona tappa si è ribaltato con l'auto su cui gareggiava insieme a Lucas Cruz.

Il colpo di scena

Come riportato dagli spagnoli di 'Marca', i due hanno superato una duna a bassa velocità ma la loro Audi RS-Q e-tron 2 (con Sainz al volante) è atterrata sul muso, finendo a testa in giù. I due sono usciti indenni dal veicolo, ma sono stati comunque trasportati in elicottero all'ospedale di Riad per accertamenti. Stando a quanto reso noto dagli organizzatori Sainz lamentava "forti dolori al petto e al fianco destro" e sembrava inevitabile il ritiro, ma secondo quanto riportato dalla stampa spagnola proprio durante il volo lo spagnolo avrebbe deciso di continuare la gara chiedendo al pilota dell'elicottero di tornare indietro.