Torna alla Dakar dopo un incidente shock: "Non ricordo di averla corsa"

"Torno in gara perché non ricordo nulla"

Una situazione che alla fine si è risolta per il meglio, ma che non ha permesso a Feliu di ricordare nulla della raid a cui ha partecipato. Da qui la voglia di tornare a gareggiare nel 2024 nella Dakar: "Torno perché non ricordo di aver corso la Dakar. C'ero, ci sono video che dimostrano che ci sono stato e me lo hanno raccontato 80.000 volte, ma non ce l'ho nella memoria. È come se stessi esplorando di nuovo un nuovo terreno. Fisicamente sto abbastanza bene per riprovarci", queste le parole del centauro spagnolo. La Dakar 2024 partirà il 5 gennaio e si correrà in Arabia Saudita.