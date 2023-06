BYD Dolphin, la Cina c'è: la svolta delle batterie

Spaziosa, completa, batterie innovative

Ma se il design è una componente emotivamente forte, va sottolineato che la BYD Dolphin, berlina due volumi 5 porte da 4,3 metri del segmento C, spaziosa quanto completa nelle dotazioni, è anche una fonte di innovazione non indifferente, ricca di tecnologie e componenti d'avanguardia, la maggior parte prodotti "in casa". È una… nativa elettrica, grazie alla piattaforma 3.0 e-Platform di BYD capace di offrire praticità, efficienza, elevati standard di tecnologie ed equipaggiamenti al servizio di chi guida. In più, è competitiva…

Innovare è il verbo che caratterizza il progetto, a cominciare dalla rivoluzionaria batteria a lame, la Blade Battery di serie, realizzata per cambiare parametri di sicurezza, autonomia e prestazioni dei veicoli elettrici: ha superato il Nail Penetration Test, considerato il "Monte Everest" dei test di sicurezza delle batterie. Prive di cobalto, utilizzano litio-ferro-fosfato (LFP), assemblate in celle sottili e molto robuste, offrono sicurezza, stabilità termica, lunga durata, vantaggi nelle prestazioni e consumo energetico ridotto. Teoria verificata durante i test stradali su strade nervose e montuose in Spagna dove si sono apprezzate le performance del motore scattante grazie a 204 cv sull'asse anteriore che conferiscono un atteggiamento divertente, reattivo e brillante.

Leggera quanto docile ma pronta a reagire. Morbida sulle asperità irregolari, sterzo sensibile e diretto, frenata modulare, non troppo invasiva come invece è il controllo della traiettoria con correzioni forse un po' forti. Per divertirsi c'è la modalità Sport che cambia il livello energetico. Ma i consumi sono contenuti, con la Blade Battery BYD da 60,4 kWh l'autonomia può arrivare a 427 km e offrire un consumo energetico di 15 kw/h su 100 km, ma si può osare di più: da 0 a 100 km/h in 7", velocità di punta di 160 km/h. La potenza di ricarica è di 11 kW CA trifase, con il caricabatterie a corrente continua da 88 kW il livello energetico sale dal 30% all'80% in soli 29'. La batteria può alimentare sistemi esterni fino a 3,3 kW: una centrale elettrica mobile, per un picnic, una bici elettrica o la TV.

Interni, infotainment, prezzi