Ford Mustang Mach-E Rally, oltre l'asfalto

Ford Mustang Mach-E è pronta a sporcarsi di fango. La nuova versione Rally del Suv elettrico statunitense ha fatto il suo debutto al Goodwood Festival of Speed nelle sembianze di un concept, ma in autunno sarà possibile acquistarne uno in Europa. Sì, perché non si tratta di un modello da competizione, bensì stradale.

Mustang Mach-E Rally, cosa sappiamo finora

Ford non ha rivelato nulla sulle specifiche tecniche del modello, che però potrebbe essere basato sulla versione a doppio motore e a trazione integrale da 487 cv dell'attuale Mach-E di serie. I muletti mostrati da Ford mostrano dei nuovi cerchi in stile rally con pneumatici BF Goodrich Trail Terrain/TA, un vistoso alettone posteriore e un abitacolo che non rinuncia alle tecnologie moderne. Probabile l'inserimento di un sistema specifico per la guida in off-road.

"Mustang Mach-E ha preso la libertà e il divertimento della Mustang e l'ha resa libera dalle emissioni - ha dichiarato Darren Palmer, vicepresidente del programma veicoli elettrici di Ford -. Ora, con Mustang Mach-E Rally, offriamo ai nostri clienti la libertà di avventurarsi fuori dall'asfalto e oltre i sentieri battuti".

