Roma, domenica ecologica 20 febbraio: info sul blocco del traffico

Roma prova a essere un po' più... verde. Per il 20 febbraio 2022 infatti è prevista una nuova domenica ecologica nella Capitale italiana, ufficializzata dall'amministrazione Gualtieri. E di conseguenza, scatta un nuovo blocco del traffico per tutti i veicoli inquinanti.

Blocco del traffico a Roma: gli orari

In quella che sarà la terza domenica ecologica della stagione invernale - la quarta e ultima è in programma il 13 marzo 2022 -, i veicoli saranno impossibilitati a transitare nella cosiddetta Fascia Verde dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30. In queste fasce orarie non sarà quindi possibile circolare, ma ci sono alcune eccezioni.

I veicoli che possono circolare

Com'è ormai risaputo, potranno circolare i veicoli elettrici, ibridi, a metano e a GPL, ma anche i mezzi bi-fuel benzina e GPL o metano, purché marcianti a GPL o metano. Ad usufruire della deroga saranno anche le auto a benzina omologate Euro 6, le moto a 4T da Euro 3 a salire, e i ciclomotori a due ruote a 4T Euro 2 in poi. Senza dimenticare i mezzi dedicati al servizio per disabili e quelli dei servizi in sharing.

