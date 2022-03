Roma, la Metro A si tinge di gialloblu a sostegno dell'Ucraina

Il rosso e l'oro, colori simbolo del comune di Roma lasciano il posto nella Metro A al giallo e al blu della bandiera Ucraina . L'iniziativa "Un treno per l'Ucraina" è nata da un'idea della giunta capitolina e va ad aggiungersi alle tante proposte messe in atto in questi giorni tristi, come il Colosseo illuminato con gli stessi colori ucraini.

Uniti contro la guerra

Piccole ma importanti idee possono dare un sostegno simbolico in momenti estremamente difficili. Nella giornata di ieri 3 marzo, l’assessore alla mobilità Eugenio Patanè si è schierato a gran voce a sostegno del popolo ucraino dilaniato dalla guerra presentando l’iniziativa riguardante il restyling della Metro A: “Da questa mattina viaggia un treno allestito con i colori della bandiera Ucraina e la scritta PACE, in italiano e ucraino. “L'iniziativa, “Un treno per l'Ucraina” è stata ideata da Roma Capitale e Atac per esprimere tutta la nostra solidarietà e vicinanza al popolo ucraino in questo drammatico momento storico. Vogliamo dire un “No” deciso, senza se e senza ma, agli orrori della guerra”.

