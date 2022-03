Roma, inferno metro B1: di nuovo chiusa per mancanza di treni

Momento no per i mezzi pubblici romani e per Atac, che stanno mettendo a dura prova la pazienza dei cittadini e pendolari che ogni giorno utilizzano il trasporto pubblico per spostarsi e andare al lavoro. Questa mattina, 1° marzo 2022, l’ennesimo problema: dalle 7, ora di punta, la linea B1 della metropolitana è stata interrotta (episodio avvenuto anche il 21 febbraio), causando non pochi disagi a tutti gli utenti. L’altoparlante nelle stazioni ha dato l’annuncio: la causa sarebbe “l'esiguo numero di treni”. Ma nessun preavviso da Atac. La notizia è arrivata quando era ormai troppo tardi.