Roma, nuova chiusura metro A e B alle 21: tutto sui nuovi orari

Una situazione che creerà non pochi disagi ai romani, soprattutto per coloro che sono soliti utilizzare il servizio metro nelle ore serali. Eugenio Patanè , assessore alla Mobilità del comune di Roma ha annunciato lunghi lavori di manutenzione che interesseranno la linea A e la linea B : per la prima le corse saranno fermate alle 21 da giugno fino a dicembre 2023 , mentre per la seconda da aprile a giugno 2022 .

Roma, altro bus Atac in fiamme: era vecchio di 18 anni

I romani avranno pazienza?

I trasporti pubblici a Roma sono sempre stati al centro di polemiche, tra mezzi pieni di persone, ritardi e assurdi allagamenti che nel 2022 non dovrebbero accadere. Più insoddisfatti o più contenti? Chissà se i cittadini romani si lamenteranno dei provvisori cambiamenti o saranno finalmente felici che qualcuno si attivi per migliorare il servizio di mobilità pubblica. L’annuncio della chiusura anticipata della metro A e della metro B per svariati mesi arriva direttamente da una riunione convocata dal sindaco Roberto Gualtieri. Il primo cittadino ha deciso di sacrificare quindi le ore serali per effettuare lavori di manutenzione necessari. Gli interventi permetteranno inoltre di creare un collegamento tra la fermata della metro B Colosseo e la fermata Fori Imperiali della metro C e tra le fermate San Giovanni di metro A e C.

Roma, arriva l’app per la mobilità che unisce trasporto pubblico e privato