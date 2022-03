Roma, martedì 29 marzo sciopero dei mezzi: ecco gli orari

Nuovo stop del trasporto pubblico a Roma nella giornata di martedì 29 marzo 2022. Lo sciopero, che durerà per 24 ore, è stato indetto dal sindacato FAISA CISAL, e coinvolgerà autobus, metropolitana Atac e ferrovie regionali Roma-Viterbo, Roma-Lido e Termini-Centocelle. Le corse e le linee subaffidate ad altri operatori, così come i collegamenti di Cotral e Ferrovie dello Stato, saranno invece regolari. In un post condiviso sui profili social, FAISA CISAL ha dichiarato le motivazioni dello stop.