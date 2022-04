Roma, il Comune la lotta al parcheggio selvaggio dei monopattini

Arrivano a Roma 4.300 i monopattini elettrici Dott prenotabili su Free Now

Situazione fuori controllo

Il problema di questi mezzi abbandonati per le vie romane non riguarda soltanto il lato estetico della città, ma anche quello della sicurezza. Per questo, il Campidoglio ha richiamato gli operatori del servizio in sharing a rispettare le regole stabilite nel 2020, ricordando anche le sanzioni in caso di violazione di tali norme. In particolare, si sottolinea che i raggruppamenti dei dispositivi non debbano superare le 5 unità e che i mezzi debbano essere rimossi entro 6 ore. In caso di inadempienza da parte degli operatori, l’amministrazione potrebbe addirittura arrivare, in seguito a 3 violazioni, anche alla sospensione del contratto per 12 mesi e il ritiro dei mezzi dalle strade. Il capo della Polizia Locale di Roma ha quindi sollecitato i dirigenti delle varie società operatrici per una maggiore vigilanza sul rispetto delle regole.

