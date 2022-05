Roma, autista Atac salva una donna dallo stupro: premiato da Gualtieri

Sul fronte delle violenze sessuali, ancora oggi, non si riesce a tutelare una donna come si dovrebbe. Le vittime che ne subiscono crescono ogni giorno di più, ma per fortuna, qualche volta, ci sono storie a lieto fine. Come quella di Pasquale S., autista Atac che venerdì scorso ha aiutato una giovane a sfuggire ad un abuso, guadagnandosi la medaglia della città di Roma.