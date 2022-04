Roma Metro B, la fermata Eur Magliana diventerà Colosseo Quadrato

L’iniziativa lanciata dai consiglieri Pd del IX Municipio (in particolar modo Bedoni e Vecchio) di Roma , relativa a un sondaggio per cambiare il nome alla fermata della Metro B Eur Magliana , ha dato i suoi frutti. A trionfare è stato il nome “popolare” del Palazzo della Civiltà Italiana, la più importante costruzione presente nella vicinanze della stazione: Colosseo Quadrato .

Da Eur Magliana a Eur Colosseo Quadrato

Il modulo Google condiviso tra chat WhatsApp e social ha ottenuto la compilazione di oltre 800 persone, alle quali è stato proposto di scegliere tra cinque opzioni per il nuovo nome della fermata Eur Magliana, al tempo stesso stazione della metro B e della Roma-Lido: Eur Monumentale, Eur Quadrato della Concordia, Eur Palazzo della Civiltà Italiana, Eur Civiltà Italiana e, appunto, Eur Colosseo Quadrato. Quest’ultima opzione è stata premiata con il 63% dei voti. "Questa iniziativa fa parte di un progetto volto a rilanciare il turismo all'Eur”, così è stata motivata dalla consigliera Pd del IX Municipio Francesca Romana Vecchio, “per attirare sia gli stranieri sia gli stessi romani che non sanno cosa ci sia in questo quartiere da visitare. Con il Municipio abbiamo avviato il tavolo del turismo e lanciato il sondaggio per cambiare nome alla fermata, quello attuale è improprio perché si riferisce ad un altro quartiere, cioè Magliana, creando confusione. È invece di fronte al Palazzo della civiltà italiana, il Colosseo quadrato, sarebbe più utile e attrattivo che avesse il nome che merita".

Si sdraia sui binari della Metro B in attesa del treno: folle salvato dalla polizia