Festa della Roma a Circo Massimo: tutte le deviazioni alla mobilità

Strade chiude e bus deviati

Prima di tutto, è stata disposta dalla Questura di Roma la rimozione di tutti i veicoli in sosta lungo i piani perimetrali del Circo Massimo: quindi via del Circo Massimo, via dell’Ara Massima di Ercole, via dei Cerchi da via di San Teodoro a piazza di Porta Capena, via della Greca e piazzale Ugo La Malfa. Naturalmente, anche la mobilità pubblica subisce dei cambiamenti, con deviazioni o limitazioni delle linee bus 75-81-160-118-628-L70-3BUS. Sulla piattaforma di Roma Servizi per la Mobilità, tuttavia, vengono dati costanti aggiornamenti su ulteriori limitazioni.

I bus scoperti: il percorso

Giocatori e staff partono sui due bus alle 16.50 da via dell’Arcadia per raggiungere Circo Massimo. Il percorso si snoda su via Cristoforo Colombo, via delle Terme di Caracalla, piazza di Porta Capena. Una volta giunti a destinazione, i bus fanno il giro dell’arena arrivano fino al Colosseo su via di San Gregorio e via Celio Vibenna. Terminata la festa, si torna a via dell'Arcadia prendendo via Claudia, via della Navicella, via Druso, via delle Terme di Caracalla e via Cristoforo Colombo.

