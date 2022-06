Roma, metro B: stazione Libia ancora chiusa per ritardi dei lavori

Come cambia la mobilità a Roma: i nuovi trasporti pubblici

Il “mistero" della riapertura

La telenovela sulla riapertura era iniziata lo scorso 25 maggio, quando nelle prime ore del mattino era comparso un tweet sul profilo Infoatac che informava di un guasto tecnico della stazione Libia, con conseguente chiusura ai viaggiatori. Solo poche ore dopo però, l’aggiornamento era improvvisamente cambiato e il nuovo annuncio parlava di “lavorazioni sulle scale mobili”, un messaggio poi ripetuto nei giorni successivi. Nello scorso 2 giugno in risposta ad un utente, Atac aveva dichiarato che la riapertura della stazione sarebbe stata prevista per il 4 giugno, ma in quella data era comparso un cartello in cui si avvisava della temporanea chiusura dal 25 maggio all’11 giugno ancora per lavorazioni sulle scale mobili.

