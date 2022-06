Roma, nuove regole per i monopattini: targa e noleggio solo per maggiorenni

Da quando esistono, i monopattini sono al centro di numerosissimi dibattiti, considerando che spesso neppure ne si ha cura. Per contrastare il caos da loro derivato, a Roma si è deciso di stabilire delle regole nel tentativo di ridurre alcuni tipi di problematiche. C’è una bozza ed è abbastanza chiara: ci sarà una targa metallica e un tetto alla velocità che arriverà massimo a 20 km/h con passaggio automatico a 6 km nelle aree pedonali. Per parcheggiare il monopattino bisognerà scattare una foto obbligatoria, mentre per quanto riguarda la tariffa massima sarà di 12 euro l’ora con il noleggio solo per i maggiorenni e l’obbligo di iscrizione con la carta d’identità.

Bozza presentata alle aziende

Il Comune di Roma ha presentato la bozza contenente queste norme alle aziende di sharing di bici e monopattini. Con queste nuove regole, automaticamente, andrebbero a diminuire gli operatori dei monopattini a noleggio che diventerebbero 3 con 3000 pezzi ad operatore, contro i 7 attuali con 14.500 mezzi. Dopodiché c’è la situazione stalli, ossia quei posti dove questi potranno essere parcheggiati e le aree invece dove non sarà possibile farlo. Legato ai parcheggi ci dovrebbe essere anche l’obbligo di scattare una foto al mezzo non appena è arrivato allo stallo, spedendo l’immagine alla società di noleggio. Un’altra novità sarà quella della distanza minima di 70 metri minimi fra gli stock di mezzi dello stesso operatore che potrà mettere 5 unità per blocco e non di più. Saranno sotto attenta valutazione anche il sistema di manutenzione, controllo e redistribuzione della flotta, il sistema di contatto con la clientela, la sostenibilità ambientale, la possibilità di offrire abbonamenti e agevolazioni per gli utenti del trasporto pubblico. Questa, quindi, dovrebbe essere un piccolo assaggio di quello, essendo giusto la prima bozza. La decisione sarà presa dopo attente analisi, in accordo fra consiglieri e operatori.

