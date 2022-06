Roma, metro A: chiusura anticipata fino al 2023

Novità in arrivo per quanto riguarda la sezione metro Roma. Quasi ogni anno, oramai, la chiusura delle metropolitane è un “appuntamento” fisso per via dei lavori. Il turno è per la Metro A che da lunedì 4 luglio 2022 subirà una chiusura anticipata di alcuni giorni della settimana fino al 2023. L’interruzione del servizio è dovuta ad alcuni cantieri proprio sulla linea arancione e i giorni in cui verrà chiusa andranno dalla domenica al giovedì.