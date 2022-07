Monopattini ed e-bike a Ostia: Tier porta lo sharing fino al litorale

Sono 75 i monopattini e 36 le e-bike in arrivo a Ostia , disponibili per il noleggio durante tutti i giorni della stagione estiva. A portare la sua gamma di veicoli sul litorale romano è Tier , fornitore leader in Europa e nel mondo di soluzioni di micromobilità condivisa. L’obiettivo è sempre lo stesso: offrire alternative ecologiche e per assecondare le esigenze di mobilità sostenibile per i cittadini.

Come funziona il servizio

Dopo Roma, Tier arriva anche sul litorale. Basta scaricare l’app e decidere che mezzo utilizzare in base alla propria preferenza e alla disponibilità del veicolo più vicino. Ma andiamo per gradi. Per attivare il servizio basta utilizzare il codice QR integrato sui veicoli o direttamente tramite app. Il costo del noleggio, oltre al compenso di 1 euro previsto per l’attivazione, è di 19 centesimi al minuto e il pagamento può essere effettuato tramite Paypal o carta di credito. Ci sono a disposizione anche pacchetti e abbonamenti che permettono agli utenti di risparmiare sul costo di attivazione o di utilizzare il servizio a un prezzo vantaggioso. Una volta terminata la corsa, il veicolo può essere parcheggiato all’interno dell’area operativa indicata tramite la mappa presente nell’app.

“Tier sta investendo sulla mobilità a Roma senza lasciare indietro le periferie. A tal proposito quest’estate abbiamo pensato di garantire anche ad Ostia un’alternativa ecologica per muoversi in maniera smart e a impatto zero – ha spiegato Saverio Galardi, General Manager Italia di Tier –. Grazie all’offerta dei nostri monopattini e bici elettriche in sharing, infatti, chiunque potrà raggiungere la propria destinazione a zero emissioni, contribuendo a decongestionare il traffico”.

