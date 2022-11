Roma, nottata infernale: due incidenti hanno paralizzato la città

Incidente sul GRA: tir contro un pilone

Sul GRA, intorno alle 6 di mattina, all'altezza dell'uscita per Tor Bella Monaca il camionista alla guida di un tir ha perso il controllo del proprio mezzo (secondo le prime ricostruzioni, ancora incerte) andando a schiantarsi contro un pilone di un cavalcavia. L'impatto violentissimo non ha lasciato scampo al guidatore. I soccorritori hanno dovuto constatarne il decesso. Di conseguenza, in quel tratto di strada si sono create lunghe code e la viabilità bloccata dall'ANAS per consentire il ripristino del traffico.

Le strade più pericolose di Roma e provincia: ecco quali sono

Metro B, treno investe un ragazzo

Non è invece, fortunatamente, in pericolo di vita il giovane 26enne investito da un treno della metro B alla stazione di EUR/Magliana. L'episodio è avvenuto intorno alle 22 di mercoledì 29 novembre: a dare l'allarme sono state alcune persone che hanno assistito alla scena in banchina. Dopo che il treno ha investito il giovane, il personale Atac presente in stazione ha allertato il numero per le emergenze bloccando la tratta e attivando un servizio bus di navette sostitutive. I Vigili del Fuoco hanno recuperato il giovane rimasto incastrato tra il treno e il corridoio sottostante la banchina, trasportandolo successivamente in codice rosso all'ospedale San Camillo. Non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo sarebbe sceso, per ragioni ancora da accertare, sui binari prima dell'arrivo del treno. La Metro B, chiusa fino all'1 di notte, è tornata a riprendere regolare servizio alle 5.30 del mattino.

Roma, il piano di Gualtieri: portare limite di velocità a 30 km/H