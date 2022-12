Roma, bus e metro gratis a dicembre per Natale: ecco quando

Siamo solo al 1 dicembre ma il tempo corre veloce e in un batter d'occhio ci si ritroverà tra parenti e amici in lunghe tavolate e cibi a non finire. Non c'è tempo da perdere quindi per comiciare a fare i regali : per l'occasione Roma Capitale e Atac hanno deciso di organizzare un piano di potenziamento della mobilità per quanto riguarda le più frequentate vie dello shopping.

Roma, il costo dei biglietti Atac passa a 2 euro: scattano le proteste

Navette gratuite

L'intero programma è stato pubblicato sul sito ufficiale Atac e spiega nel dettaglio l'iniziativa. Nei giorni 8, 11, 18 e 24 dicembre sarà possibile viaggiare in modo totalmente gratis sull'intera rete per tutta la giornata. Dall'8 dicembre all'8 gennaio 2023 saranno attivate due linee di bus navetta denominate FREE1 e FREE2 tra le stazioni Ostiense e Termini e il Centro. Saranno entrambe gratuite e saranno in servizio dalle ore 9 alle ore 21. I due percorsi nel dettaglio FREE1: stazione Termini, via Nazionale/metro A Repubblica, via Nazionale/Esposizioni, Traforo, via del Tritone, largo Chigi. FREE2: stazione Ostiense, metro B Piramide, via Marmorata, piazza Bocca della Verità, piazza Venezia, largo Chigi. Gratuita sarà anche la linea 100 che collega Porta Pinciana al Tridente e a piazza Cavour. Linea attiva anche nei giorni festivi.