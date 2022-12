Roma, autobus perde carburante in centro: piazza Venezia chiusa con i monopattini!

Roma, bus e metro gratis a dicembre per Natale: ecco quando

Come reggere il nastro? La "soluzione" monopattini

I vigili infatti non sapevano come reggere il nastro di plastica gialla, che serve a chiudere una strada in seguito a un incidente, ma anche per circondare una buca (a Roma ce ne sono tante...) o per segnalare un divieto di sosta. E, in attesa che arrivasse la squadra delle pulizie, hanno preso tre monopattini in sharing, li hanno posizionati al centro della piazza e hanno poi legato il nastro giallo ai manubri dei piccoli veicoli elettrici. Un episodio che ad alcuni provocherà un sorriso, mentre altri non avranno che parole di biasimo verso l'amministrazione della Capitale, costantemente al centro di numerose polemiche da parte dei cittadini.

