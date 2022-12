Roma, il servizio Atac a Natale, Capodanno ed Epifania

Si avvicina il momento delle feste, e Atac ha reso noto il piano del trasporto pubblico per i giorni che vanno dal 24 dicembre all'8 gennaio , due giorni dopo i festeggiamenti per l'Epifania. Andiamo a vederli nel dettaglio.

Innanzitutto, bisogna premettere che fino all'8 gennaio sono attive tutti i giorni, compresi i festivi (quindi Natale, Capodanno ed Epifania) le linee bus gratuite FREE1 (Termini-Nazionale-Traforo-Tritone-largo Chigi) e FREE2 (stazione Ostiense-Piramide-Testaccio-piazza Venezia-largo Chigi). Sempre attiva e gratuita anche la linea bus elettrica 100 (Porta Pinciana-Tridente-piazza Cavour). Attiva, tranne nei giorni 25, 26 dicembre 2022 e 1° gennaio 2023, anche la linea elettrica 119 (piazza Venezia-Tridente-piazza Venezia). Per quanto riguarda la metro A, nei giorni 21-22-26-27-28-29 dicembre e 1°-2-3-4-5 e 8 gennaio 2023 proseguiranno i lavori di rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria e, dalle ore 21, i treni saranno come di consueto sostituiti dalla linea bus MA.

Roma, trasporto pubblico 24 dicembre 2022

Il 24 dicembre si viaggia gratis sull'intera rete. Per l'ultimo giorno di shopping prima di Natale sarà potenziato il servizio sull'intera rete con orario feriale non scolastico. Potenziate ulteriormente le linee 75, 46, 53, 70, 74, 85, 160, 170, 301, 492, 705, 714 e 990. Il servizio sull'intera rete termina alle 21 con la partenza delle ultime corse dai capolinea e riprende alle 23.30 con la rete dei bus notturni (i bus la cui denominazione inizia per N). Le linee notturne che sostituiscono le linee della metropolitana e della ferrovia regionale Roma-Lido gestita da Astral/Cotral anticipano l'inizio del servizio alle 23.30. Sulla ferrovia Termini-Centocelle l'ultima corsa parte da Centocelle alle 21.03, da Termini alle 21.30. Per la rete di superficie, gli orari delle ultime corse possono variare in base alla linea. Le linee di bus il cui servizio termina prima delle ore 21 mantengono il proprio orario.

Roma, trasporto pubblico 25 dicembre 2022

Per quanto riguarda il 25 dicembre, il servizio notturno nella notte tra il 24 e il 25 rimane regolare. Le linee notturne che sostituiscono le linee della metropolitana e della ferrovia regionale Roma-Lido gestita da Astral/Cotral anticipano l'inizio del servizio alle 23.30. Durante la giornata del 25 dicembre, il servizio sull'intera rete è attivo dalle 8.30 alle 13.00 (orario di partenza delle ultime corse) e dalle 16.30 alle 21 (orario di partenza delle ultime corse). Sulla ferrovia regionale Termini-Centocelle prima e ultima corsa da Centocelle alle 8.03 e 13.33 e prima e ultima corsa da Termini alle 8.30 e 14. Nelle fascia pomeridiana è possibile utilizzare la linea bus 105. Normale il servizio notturno nella notte tra il 25 e il 26 dicembre.

Roma, trasporto pubblico 26 dicembre 2022

Per Santo Stefano, sarà effettuato il normale servizio festivo diurno e notturno. I treni della ferrovia Termini-Centocelle faranno prima e ultima corsa da Termini alle 5.30 e alle 22.50, da Centocelle alle 5.03 e 22.23.

Roma, trasporto pubblico 31 dicembre 2022

Giornata del 31 dicembre. Sarà potenziato il servizio sulla rete con orario feriale non scolastico. Potenziate ulteriormente le linee bus 75, 46, 53, 70, 74, 85, 160, 170, 301, 492, 705, 714 e 990. Per la notte di Capodanno sarà potenziato il servizio della metropolitana e quello di alcune linee di bus. Le linee metro A-B-B1-C faranno l'ultima corsa dai capolinea alle ore 2.30. Successivamente, le linee metro e la ferrovia regionale Roma-Lido saranno sostituite dalle linee bus notturne NMA-NMB-NMB1-NMC-NME attive sino alle 8 del giorno dopo.

Le linee bus H-2 (gestita con bus anziché con tram), 128, 170, 200, 280, 301, 336, 544, 766, 881 e 905 saranno attive sino alle 2.30. La linea notturna n913 sarà attiva dalle 21 alle 2.30. Il resto della rete diurna terminerà il servizio alle 21 con la partenze delle ultime corse dell'anno. i treni della ferrovia Termini-Centocelle fanno le ultime corse da Termini alle 21.30, da Centocelle alle 21.03. Le linee di bus il cui servizio termina prima delle 21 mantengono il proprio orario. Sulla rete notturna circoleranno le linee sostitutive metro NMA-NMB-NMB1-NMC-NME (dalle 2.30 alle 8) e la linea n913 (dalle 21 alle 2.30). Il servizio riprenderà sull'intera rete metro e superficie con la programmazione festiva alle ore 8. del 1° gennaio 2023.

Roma, trasporto pubblico 1° gennaio 2023

Il 1° gennaio le linee metro A-B/B1-C rimarranno aperte fino alle 2.30. Sulla rete notturna circoleranno le linee sostitutive metro NMA-NMB-NMB1-NMC-NME (dalle 2.30 alle 8) e la linea n913 (dalle 21 alle 2.30). Il servizio riprende con la normale programmazione festiva sull'intera rete alle ore 8.

Roma, trasporto pubblico 6, 7 e 8 gennaio 2023

Il 6 gennaio, giorno dell'Epifania, il servizio festivo è potenziato sull'intera rete. In metropolitana ultime corse alle ore 1.30. Potenziate le linee bus 75, 44, 46, 53, 60, 70, 74, 80, 85, 160, 170, 301, 492, 705, 714, 913 e 990. Potenziata anche la rete dei bus notturni nella notte tra il 6 e il 7 gennaio 2023, che seguono l'orario del fine settimana feriale. Nei giorni del 7 e 8 gennaio, infine, Atac effettuerà normale servizio (il 7 gennaio ultime corse metro alle ore 1.30) e potenzierà le linee 75, 44, 46, 53, 60, 70, 74, 80, 85, 160, 170, 301, 492, 705, 714, 913 e 990.

