Sciopero dei benzinai, i distributori che resteranno aperti nel Lazio

Dalle ore 19.00 di domani 24 gennaio a alle 19.00 di mercoledì 26 su tutta la rete stradale e autostradale d'Italia sarà in corso uno sciopero dei benzinai che riguarderà anche gli impianti self service. La Legge italiana però prevede l'obbligo di garantire il servizio "di un numero non inferiore al 50% dei distributori degli esercizi aperti nei giorni festivi secondo i turni programmati".