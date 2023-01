Roma, Metro A bloccata fra caos, disagi e ritardi

Ancora disagi a Roma . Anche oggi 27 gennaio la Metro A ha avuto una serie di problemi , causandone un blocco e provocando grande caos. Questo venerdì nuvoloso è iniziato male per i romani, che scesi alla metro per prendere il mezzo hanno scoperto che la tratta Termini-Ottaviano era bloccata. Atac ha subito provveduto a spiegarne le ragioni con una nota Twitter : “Per eseguire un intervento tecnico interrompiamo la circolazione nella tratta Termini-Ottaviano. Bus sostitutivi in arrivo nella tratta interrotta», ha scritto Atac su Twitter. In tarda mattinata il servizio è tornato regolare.”

Ovviamente, come regola in questi casi, sono stati subito messi a disposizione gli autobus sostitutivi, ma è pur vero che dall'ultimo episodio – riguardante sempre la Metro A – erano passati solo due giorni. E sì, perché anche martedì 24 gennaio la tratta direzione Battistini era stata sospesa, provocando sovraffollamento e disordine nella Capitale, di cui si è raccontato anche un episodio in stile “l'unione fa la forza”.

#info #atac - metro A: fermate bus sostitutivi direzione Termini:

-Ottaviano: viale Giulio Cesare/stazione

-Lepanto: viale Giulio Cesare/Ezio Ezio

-Flaminio: piazzale Flaminio/capolinea tram

-Spagna: via Veneto/via Sardegna

-Barberini: via Veneto

-Repubblica: via Orlando #Roma — infoatac (@InfoAtac) January 27, 2023

L'aiuto dei passeggeri all'autista

Quando martedì scorso la metro A è stata chiusa, molti lavoratori e studenti si sono diretti verso gli autobus sostitutivi, e fra questi era presente un'autista alla prima esperienza chiamato a causa dell'emergenza, ma che non conosceva bene la zona. Ecco che in suo soccorso sono arrivati i passeggeri, un senso di comunità purtroppo oramai raro da trovare, e che gli hanno indicato tutte le fermate del percorso.

Una collaborazione che ha anche aperto un po' il cuore. L'autista ha sciolto così ogni preoccupazione e si è fatto guidare dal gruppo con l'animo sicuramente più sollevato. Ogni fermata gli è stata segnalata, come il tragitto da seguire. Piano piano poi l'autobus ha iniziato a svuotarsi e man mano che i passeggeri scendevano, il giovane li ha ringraziati per l'aiuto e il supporto fornitogli. Insomma, una dinamica che poteva trasformarsi in un disagio si è alla fine rivelata un momento di coesione collettiva. È proprio il caso di dire: tutto è bene quel che finisce bene.

La guida autonoma della Tesla non funziona: l'incidente è tragico! VIDEO