A Roma è allarme velocità: 1.600 infrazioni in una settimana

Negli ultimi mesi, anche visti i sempre più numerosi incidenti avvenuti lungo le strade di Roma , sono stati intensificati i controlli . E anche gli autovelox. L’obiettivo è ovviamente scongiurare eventuali sinistri, spesso dovuti anche all’eccesso di velocità a cui sfrecciano le auto per la Capitale. Nella settimana dal 23 al 29 gennaio 2023, gli autovelox sistemati dal Comando dei Vigili urbani hanno rilevato ben 1.600 infrazioni per i limiti superati .

Tutti i numeri delle strade romane

Cercando di essere più specifici con i numeri, i controlli nella settimana sono stati 42mila. Le 1.600 infrazioni rilevate per eccesso di velocità corrispondono (la cifra è spaventosa) a oltre 200 al giorno. Insomma, quasi ogni ora, un veicolo viene fotografato a una velocità non consentita in quello specifico tratto.

L’eccesso di velocità, dunque, pare davvero essere la causa principali di incidenti, anche mortali, che possono essere arrecati sia a se stessi e ai passeggeri, che ad altri utenti della strada, a bordo di altri veicoli o a piedi. Un fenomeno dilagante che deve assolutamente essere fermato, anche con misure restrittive come controlli serrati.

