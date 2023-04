Roma, ecco dove saranno installati i nuovi tutor

Le novità non finiscono mai per gli automobilisti romani che non solo devono fare i conti con la nuova (e sempre più dura) Fascia Verde , ma anche con i nuovi tutor installati dalle Forze dell'Ordine capitoline. I dispositivi colpiranno soprattutto nelle ore serali, quando il traffico è meno intenso e i guidatori sono più portati a premere il tasto sull'acceleratore, spesso superando di molto il limite concesso per legge.

Dove saranno installati

Il traffico di Roma è consociuto da tutti. Dalle vie del centro storico a quello del Raccordo, andare a lavoro la mattina o tornare a casa nel tardo pomeriggio è sempre un'impresa, un viaggio della speranza a cui ormai i cittadini sono tristemente abituati. Se di sera però è più semplice e meno scocciante circolare per l'inevitabile sblocco degli ingorghi, ora a punire i furbetti della velocità ci sono i nuovi sistemi di rilevamento di velocità. I tutor sono già stati installati presso la galleria Giovanni XXIII e a breve toccherà al viadotto Giubileo del 2000, che collega l'area di Grottarossa con Prima Porta. In seguito sono in programma tutor sulla via del Mare, via Isacco Newton, viale Palmiro Togliatti e sulla tangenziale Est.

