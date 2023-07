Roma, sciopero venerdì 7 luglio: info e orari

Roma si prepara per un altro sciopero che vedrà come protagonista la giornata di venerdì 7 luglio . A essere coinvolto sarà, ancora una volta, il t rasporto pubblico e, secondo quanto detto dall'organizzazione sindacale Faisa Confail, durerà 24 ore , con le solite fasce orarie garantite. Ad aderire sono Atac e Roma Tpl, quindi autobus, metropolitane e tram saranno a rischio.

Orari e disponibilità

Per quanto riguarda gli autobus, Cotral compresa, tram, metro e le ferrovie Termini-Centocelle, Metromare e Roma-Nord, questi saranno garantiti dall'inizio del servizio diurno sino alle 8.30, e poi dalle 17 alle 20. Il servizio notturno, fra il 6 e il 7 luglio non sarà assicurato, mentre le linee giornaliere con corse programmate oltre mezzanotte e quelle notturne delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980, sono invece garantite.

Nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 luglio, non sarà invece assicurato il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980. Neppure la metropolitana sarà attiva per le corse oltre mezzanotte. Ci sarà però il servizio delle linee N.

Il motivo dello sciopero

A quanto pare, lo sciopero è stato voluto per "la mancanza di contenuti essenziali per la categoria, soprattutto in relazione all’aumento del costo della vita in atto, la sicurezza sul lavoro, l’orario, l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro delle donne e tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione".

Roma, al via i lavori per la stazione a piazza Venezia della Metro C