Rally di Roma Capitale 2023: strade chiuse e modifiche alla circolazione

La sfilata e la gara

Dalle 18, con partenza da piazza della Bocca della Verità, le vetture di gara sfilano lungo le vie della città percorrendo via Petroselli, vico Jugario, piazza della Consolazione, Foro Romano, via di San Teodoro, via dell'Ara Massima di Ercole, via del Circo Massimo, viale Aventino, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Labicana, via Merulana, via Giovanni Lanza, via Cavour, via degli Annibaldi.

Alle 20.05, da Largo Gaetana Agnesi parte la prima vettura per la prova speciale Colosseo. E poi al via con la gara vera e propria sul circuito tracciato per le strade di Colle Oppio, con chiusura stimata per le 23 circa. A gara terminata, le vetture tornano a Fiuggi dove resteranno fino a domenica, nel Rally Village allestito per l’occasione. La cerimonia di premiazione è fissata per domenica 30 luglio dalle 18.

Le modifiche alla viabilità

Per quanto riguarda le modifiche alla viabilità, dalle 12 di venerdì 28 luglio alle 8 di sabato 29 luglio sono chiuse al traffico via degli Annibaldi e via Nicola Salvi. Durante la notte è deviata la linea nMB da via Cavour per via Merulana, via Labicana, via Celio Vibenna in direzione Laurentina. Stop a tre fermate in via Cavour, una fermata in largo Visconti Venosta e un’altra in via Nicola Salvi.

È ovviamente la zona di Colle Oppio quella maggiormente interessata a chiusure e modifiche. Sono chiuse al traffico via degli Annibaldi, via Nicola Salvi, cia delle Terme di Tito e via delle Terme di Traiano dalle 20 di giovedì 27 luglio alle 5 di venerdì 28 luglio e dalle 12 di venerdì 28 alle 7 di sabato 29 luglio. Modifiche alla circolazione (sempre nelle stesse ore e negli stessi giorni) poi in via degli Annibaldi, via della Polveriera, via del Monte Oppio, largo della Polveriera, via Equizia, via Mecenate, via Carlo Botta, via delle Sette Sale. Chiusa al traffico anche viale del Monte Oppio tra via delle Terme di Tito e via delle Terme di Traiano dalle 20 di giovedì 27 alle 6.30 di lunedì 31 luglio.

Roma, al via i lavori per la stazione a piazza Venezia della Metro C