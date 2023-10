Sciopero venerdì 29 settembre 2023: Salvini firma la precettazione

Il Mit ha riferito che Matteo Salvini , ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha firmato la precettazione per lo sciopero del trasporto pubblico locale , che avrebbe dovuto avere luogo venerdì 29 settembre 2023.

La situazione

Lo scioperò avrebbe dovuto interessare Roma per ben 24 ore, con possibili disagi sui trasporti pubblici in tutta la città. Adesso, invece, sarà ridotto a sole 4 ore, il che dovrebbe diminuire di parecchio anche il traffico, garantendo dunque per gran parte della giornata i servizi con Atac e bus periferici gestiti dalla Roma Tpl.

