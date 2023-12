Roma, su autobus e metro si viaggia gratis per Natale: info, orari e date

Roma si prepara ad affrontare il periodo di Natale e come ogni anno istituisce giornate in cui i mezzi pubblici, che vengono potenziati, sono gratis e la Ztl viene prolungata. Non solo. Liaprirà anche la sera la metro A, che attualmente chiude alle 21 a causa di lavori sulla linea. Tutte le novità messe a punto dal sindaco Roberto Gualtieri e dall’assessore alla mobilità Eugenio Patanè partiranno da venerdì 8 dicembre.

Trasporto gratuito e ZTL estesa

Il potenziamento del trasporto pubblico sarà maggiore nella fascia oraria 10.30-20.30. Sarà invece gratis in tre giornate specifiche: la prima è quella proprio di venerdì 8 dicembre. La seconda è quella del 17 dicembre e l'ultima del 24 dicembre, ossia la Vigilia di Natale. Saranno messe a disposizione anche due navette gratuite per il centro storico, e si chiamano Free1 e Free2. Rimangono attive tutti i giorni dall'8 dicembre fino al 7 gennaio, dalle 9 di mattina alle 21 di sera. Tornando alla metro A, si potrà prendere di nuovo fino alle 23:30 dalla domenica al giovedì, senza affidarsi ai bus sostitutivi. Mentre, come sempre, fino all'1:30 per quanto riguarda il venerdì e il sabato. Infine, per quanto riguarda la ZTL, escluso il 25 dicembre, il divieto di accesso sarà esteso dalle 6:30 alle 20.

