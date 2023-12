Roma sciopero venerdì 15 dicembre, bus e metro a rischio: info e orari

Roma si accinge a far fronte a un nuovo sciopero nazionale che si svolgerà nella giornata di venerdì 15 dicembre . Sarà, di nuovo, di 24 ore e ad aderire sono i sindacati Sgb, Cub, Cobas, Adl, Sgb, Usb Lavoro privato e Orsa. Ad essere coinvolto, come sempre, il trasporto pubblico, quindi Atac e Roma Tpl, che indubbiamente creeranno disagi, soprattutto in questo periodo in cui i cittadini si spostano anche di più per le compere natalizie.

Gli orari dello sciopero

Per quanto riguarda il regolare funzionamento di metro e autobus vanno considerate, come sempre, le fasce orarie garantite. Una è quella che va da inizio servizio quindi dalle 5.30 sino alle, 8.29, l'altra invece dalle ore 17.00 alle ore 19.59. Al momento a non aver ancora aderito sono Trenitalia e Cotral, ma potrebbero esserci in seguito degli sviluppi.

Motivazioni dello sciopero

Le ragioni per cui si è indetto l'ennesimo sciopero sono fra le più disparate. Per l'USB riguarda lo stop delle spese militari, quindi agisce sul versante politico, mentre per Cobas, Adl, Sgb e Cub Trasporti il discorso si sposta sugli stipendi. La loro richiesta è un aumento salariale di 300 euro e la riduzione dell’orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali.

Roma, su autobus e metro si viaggia gratis per Natale: info, orari e date