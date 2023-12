Roma, tutte le postazioni autovelox Natale 2023

Il periodo di Natale non è fatto solo di cenoni, feste, luci, addobbi e regali. Ma anche di molti controlli stradali, considerato il grande flusso di auto fuori e dentro le città. Ricordando sempre massima prudenza quando ci si sposta, la Polizia Stradale della Regione Lazio ha messo a punto un programma in cui i controlli con gli autovelox saranno potenziati in vista delle festività natalizie e interesseranno le sue arterie principali. Ovviamente, in alcuni specifici giorni e zone.