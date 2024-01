Roma, 14 gennaio domenica ecologica: orari e veicoli che non possono circolare

Tornano le domeniche ecologiche , con il primo appuntamento per il 2024 previsto per domenica 14 gennaio . Una scelta che sembra sempre più giusta e consapevole, considerato pure l'allarme smog lanciato dal Campidoglio qualche giorno fa. L'obiettivo – con il blocco del traffico - è cercare di contenere al meglio l'inquinamento che minaccia costantemente la salute del pianeta.

Orari, mezzi vietati e sanzioni

Lo stop alla circolazione coinvolgerà tutte le vetture a motore termico nella nuova Ztl “Fascia Verde”. Per quanto riguarda gli orari, il blocco è programmato dalle ore 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30. Nessuna restrizione invece per auto elettriche e ibride, i bi-fuel, i monofuel a metano o glp, le vetture a benzina classe Euro 6, i ciclomotori (50cc) con motore a 4 tempi di classe Euro 2 e successive, i motocicli a 4 tempi di classe Euro 3 e successive, taxi ed Ncc. Le prossime domenice ecologiche saranno il 25 febbraio e il 24 marzo 2024. La multa prevista per chi infrange il divieto partono da un pagamento minimo di 163 euro fino ad un massimo di 658, ma in caso di violazione recidiva è prevista la sospensione della patente fino a 30 giorni.

