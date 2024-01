Sciopero a Roma mercoledì 24 gennaio: info e orari per metro e bus

Proteste e trasporto a rischio

Lo sciopero, indetto a livello nazionale, chiama a raccolta i lavoratori per protestare e chiedere maggiore sicurezza. In particolare, viene chiesta l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro, ma non mancano richieste anche riguardo al lavoro sottopagato, alle privatizzazioni e alle trattative sui nuovi contratti al ribasso.

Per quanto riguarda Roma, come sempre, metro, bus e tram sono a rischio, causando non pochi problemi ai pendolari della città. Ovviamente, ci sono le fasce garantite: da inizio servizio fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20.

Sempre il 24 gennaio, “per la limitazione dettata dalle leggi e normative ‘antisciopero’ è proclamato anche un primo sciopero di 4 ore” spiega in una nota l’Usb, “nel merito dell’ennesimo rifiuto delle controparti ad aprire un confronto su una proposta di rinnovo contrattuale elaborata da Usb Lavoro Privato, che rispecchia le reali esigenze della categoria”.

Da ricordare, inoltre, lo sciopero del 23 gennaio di 24 ore che riguarda, invece, i taxi.

