Suv, utilitarie e con un look d'avanguardia

Dacia Duster, Gpl ma non solo Per il suo Suv/fuoristrada best-seller, la Casa romena introduce il motore full hybrid. La terza generazione del Suv/fuoristrada Dacia cambia dentro e fuori, ma il suo DNA è sempre lo stesso. Il design mostra linee più scolpite e massicce, mentre la strumentazione è diventata digitale e sfrutta uno schermo da 7”. Sulla nuova generazione, lo schermo dell’infotelematica, un touch da 10,1”, è stato spostato più in alto e ruotato di 10° verso il conducente per migliorare l’ergonomia. Gli allestimenti Expression, Journey ed Extreme, disponibili per il mercato italiano, sono abbinabili a tutte le motorizzazioni. Oltre al “tradizionale” (per Dacia) GPL, c’è un turbobenzina 1.2 litri da 130 cv (due o quattro ruote motrici) e un full hybrid 1.6 litri da 140 cv.

Dr 3.0: il baby Suv urbano Infotainment e dotazioni adeguate, e con il GPL i consumi si abbassano. Il modello d’ingresso al mondo Suv secondo DR è un progetto di segmento B, ideale per la città, proposto in due motorizzazioni, entrambe 1.5 litri, diverse nella tipologia di alimentazione. Da un lato il benzina 116 cv e 135 Nm, dall’altro il bifuel a GPL, da 114 cv e 131 Nm. Cambiano le prospettive sui costi d’esercizio e la spesa carburante, come anche le emissioni di CO2, più basse per il GPL, con 155 g/km contro i 173 g/km dell’1.5 benzina. L’infotainment da 9” con Apple CarPlay e Android Auto spicca all’interno dell’abitacolo. Nell’elenco delle dotazioni di serie, non mancano il climatizzatore, i fari full-Led, il Cruise Control né i sensori di parcheggio.

Fiat Pandina, utilitaria moderna La nuova serie speciale su base Cross aggiorna tecnologia e sicurezza Fiat ha presentato Pandina, la nuova serie speciale declinata su base Cross. Si tratta sostanzialmente della Panda più tecnologica e sicura di sempre. Se dal punto di vista dello stile le novità sono minime, la nuova Pandina adotta un nuovo quadro strumenti da 7” digitale con tre diverse modalità grafi che, e nuovissimo touchscreen Radio DAB da 7” compatibile con Apple CarPlay e Android. La dotazione di serie comprende la frenata automatica d’emergenza, il sistema di mantenimento di corsia, il rilevatore di stanchezza, il riconoscimento della segnaletica stradale, i sensori di parcheggio posteriori, il cruise control che mantiene la velocità impostata - a partire da 30 km/h - senza premere l’acceleratore e gli abbaglianti automatici.

Hyundai Kona, look d'avanguardia Motorizzazioni complete per la vettura coreana dallo stile avveniristico Progettata per supportare esigenze diverse, la nuova Hyundai Kona è un Suv in grado di esprimere un’anima dinamica combinata a una robustezza scolpita, quasi voglia ispirare energia positiva nei clienti di tutte le età e le generazioni. Il design iconico e quasi fantascientifico della seconda generazione del modello coreano si discosta dalla tradizionale tipologia del B-Suv ed è stato realizzato per uno stile di guida prettamente urbano. La nuova Kona vanta inoltre una gamma di motorizzazioni completa per soddifare ogni gusto dell’automobilista: benzina, mild hybrid con batteria da 48 volt, full hybrid e 100% elettrica in due differenti versioni, ovvero Standard e Long Range.

