Roma, metro C: le stazioni di Colosseo e Porta Metronia attive da metà 2025

Sebbene la consegna ci sarà delle due stazioni della metro C, Colosseo e Porta Metronia , sarà quella prevista, ovvero ottobre 2024, questo non significa che le stazioni saranno effettivamente funzionanti . In altre parole, secondo quando si apprende, Colosseo e Porta Metronia non potranno accogliere i viaggiatori prima di maggio-giugno 2025 . E questo vuol dire che non saranno disponibili per l’inizio del Giubileo (fine 2024).

I motivi del ritardo

I motivi di questo slittamento sono dovuti a tutta una serie di collaudi, obbligando la chiusura dell’intera tratta. Le stazioni quindi, per i primi mesi di vita, fungeranno solo da museo. Naturalmente, va da sé che il rinvio porterà non pochi problemi, pensando specialmente all’ingente flusso di persone che arriveranno a Roma con il Giubileo che, certo, ammireranno con piacere le nuove stazioni-museo ma non potranno utilizzarle per i loro spostamenti in città. “Per l'operatività si tratterà di raccordarsi con l'apertura della stazione Colosseo, con l'obiettivo confermato di partire per l'inizio del Giubileo con Porta Metronia e Colosseo”, aveva detto il sindaco Roberto Gualtieri, ma non è andata così.

Ai collaudi dei treni ci pensa Ansfisa, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali che dipende dal ministero dei Trasporti. “Più giornate si terrà chiusa la metro e prima si riuscirà ad aprire le fermate, ma bisognerà calibrare bene aperture e chiusure. A breve ci consegneranno tre ipotesi di tempistiche e decideremo quale si adatta meglio ai bisogni della città”, spiega l’assessore alla mobilità Eugenio Patanè.

Biglietti bus e metro a Roma in aumento: quanto costeranno e da quando