Biglietti bus e metro a Roma in aumento: quanto costeranno e da quando

Una notizia che non farà affatto piacere né ai romani né a tutti i turisti che si troveranno a passare da Roma, anche e soprattutto in vista del Giubileo che comincerà alla fine del 2024. La notizia in questione riguarda l’aumento del sistema tariffario Metrebus, il consorzio che vede come soci Atac, Cotral e Comune di Roma. Il costo del biglietto per metro, bus e tram (il cosiddetto “Bit”) dal 1° luglio 2024 dovrebbe passare da 1,5 a 2 euro.