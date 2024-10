Roma, Metro A: riapre la stazione Spagna

Dopo essere stata chiusa per ben 80 giorni a causa di un lavoro di restyling, riapre oggi 4 ottobre – finalmente – la stazione Spagna della Metro A di Roma . Una fermata del mezzo di trasporto cruciale, considerato il suo affaccio su Piazza di Spagna, uno dei punti del centro storico più affollati e importanti.

La riapertura

La prima fase dei lavori è dunque volta al termine, e adesso il cantiere continuerà, ma a stazione aperta, fino al termine di novembre. Come già accaduto per la stazione di Ottaviano, anche a Spagna ci saranno delle aree che resteranno non agibili e alcune porzioni di arredo saranno mascherate dalle protezioni di cantiere.

Fra le operazioni svolte sino a questo momento c'è stata la rimozione della vecchia pavimentazione in gomma nelle zone di banchina, anti-banchina e corridoio lato Villa Borghese, e cambiata con un nuovo rivestimento in resina con caratteristiche più sostenibili. Stati cambiati ben 1.600 metri quadri, dei quali 1100 in area di banchina. C'è stato poi un massiccio lavoro di pulizia e restauro conservativo, nello specifico ad aver subito un intervento considerevole sono state le superfici a mosaico presenti nella stazione.

