Roma, in Fascia Verde stop agli Euro 3: chi non potrà più circolare

Da domani 1 novembre e fino al 31 ottobre del 2025 nella Fascia Verde di Roma scatteranno nuovi divieti per diversi tipi di veicoli. È quanto si apprende dall'ordinanza firmata da Roberto Gualtieri e pubblicata sul sito del Campidoglio. Sono presenti tutte le categorie di vetture a cui è stato dato lo stop, e che quindi non potranno circolare all'interno dell'area dal lunedì al sabato, esclusi i festivi infrasettimanali.

La lista

Il divieto è per i veicoli benzina, gpl e metano pre-Euro 1, Euro 1 e Euro 2, per i veicoli diesel, dual-fuel e mixed fuel pre-Euro1, Euro 2, Euro 2 ed Euro 3 e per i ciclomotori e motoveicoli a benzina o gasolio pre-Euro 1 e Euro 1. Ci sono alcune vetture che però sono esentate, fra queste menzioniamo

i veicoli con contrassegno invalidi, quelli adibiti a servizio di polizia e sicurezza, compreso il soccorso, i mezzi pubblici, i mezzi per la gestione dei rifiuti, del verde pubblico e della protezione civile, i veicoli con targa Cd, Scv e Cv, i veicoli a gpl o metano. Potranno accedere alla Fascia Verde anche le auto d'epoca e da collezione, nonché iciclomotori ultratrentennali che però devono obbligatoriamente avere il documento di valore storico.

Roma, Metro A: riapre la stazione Spagna