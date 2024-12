Roma, come cambiano i trasporti a Natale: info e orari per bus, metro e tram

Il periodo più affollato dell'anno si avvicina. Se già in bassa stagione Roma è piena di turisti e non solo che passeggiano per le vie del centro, nel mese di dicembre, specie nei giorni delle vacanze natalizie , le strade si riempiono ancor di più e di conseguenza anche gli spostamenti. Ecco perché il Comune ha stabilito un piano per migliorare la mobilità , partendo dal potenziamento del trasporto pubblico, passando per una modifica della ZTL e finendo con maggiori controlli sulle metropolitane. Il nuovo piano scatterà da sabato 7 dicembre.

Il piano per Natale

Cominciamo con le linee gratutite Free 1 e Free 2 che saranno disponibili nel centro storico per raggiungere le vie dello shopping. La prima partirà da Termini, con un percorso che farà via XX Settembre, via Pastrengo, via Volturno, viale De Nicola, piazza dei Cinquecento, via Giolitti, viale Einaudi, MA Repubblica, via Nazionale, Traforo, via del Tritone, piazza San Silvestro, fino largo Chigi (via del Corso – Galleria Alberto Sordi); la seconda farà Partigiani, Piramide (MB), viale Aventino, Circo Massimo, Piazza Venezia, via del Corso, L.go Chigi. Saranno disponibili fino al 6 gennaio 2025, con una prima partenza alle 9 del mattino e l'ultima alle 21.

Attivo anche il servizio della linea elettrica 100, gratis dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, con estensione nei giorni festivi. Saranno anche rinforzate le linee del trasporto pubblico locale nella fascia orari che va dalle 10:30 alle 20:30 nei weekend inclusi nel periodo che va dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025.

Seguirà questo ritmo anche la metro. La linea A avrà un potenziamento nei giorni di sabato 7, 14, 21 dicembre 2024 e 4 gennaio 2025 e nei giorni festivi 8, 15, 22 dicembre 2024 e 5 e 6 gennaio 2025. Tornerà inoltre attiva fino alle 23:30 dalla domenica fino al giovedì. Sulla metro C ci sarà invece un treno in più da metà giornata fino a fine servizio.

Per quanto riguarda la ZTL, nel periodo sopraindicato, ci sarà un'estensione dell’orario di vigenza della Ztl Centro Storico e la Ztl A1 (Tridente) fino alle 20:00, e vale anche per il sabato sabato ei festivi. Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità di Roma Capitale, ha dichiarato: “Così come avvenuto negli ultimi anni anche in occasione delle prossime festività avremo un livello di potenziamento e incentivazione al trasporto pubblico molto importante, reso possibile grazie al grande lavoro che abbiamo portato avanti insieme a dipartimento, Roma Mobilità e Atac. A partire dal 7 dicembre 2024 e fino al 6 gennaio 2025 sono previsti importanti interventi finalizzati a soddisfare la crescente richiesta di spostamenti. Si punta anche a migliorare i collegamenti tra le zone più esterne della città verso il centro storico e con i grandi attrattori commerciali, turistici, culturali e spirituali del territorio”.

