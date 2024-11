Metro A di Roma, c'è il nuovo orario: ecco da quando

Dopo lunghi mesi di lavoro (per il rinnovo dei binari nella tratta tra Ottaviano e Battistini), finalmente la metro A di Roma torna a essere fruibile con i consueti orari , lo annuncia Atac. Da quando? Da venerdì 6 dicembre, la linea sarà di nuovo attiva dalle 5.30 alle 23.30 dalla domenica al giovedì, e dalle 5.30 fino all'1.30 il venerdì e il sabato . La stazione di Anagnina, invece, rimarrà chiusa sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre per finalizzare le attività di cantiere. Riaprirà normalmente lunedì 2 dicembre.

I lunghi lavoro di rinnovo della linea A

Come i romani sanno, da aprile 2024 la metro A è stata aperta solo fino alle 21 dalla domenica al giovedì per il rinnovo dei binari nella tratta tra Ottaviano e Battistini: una serie di lavori non rimandabili, dato che dovevano essere terminati prima dell'inizio del Giubileo (previsto per fine 2024). In realtà, però, il rinnovo avrebbe dovuto essere effettuato nel 2010, ma non era mai stato portato a compimento.

Va specificato che i lavori sulla linea A non sono finiti. Verranno terminati durante gli orari di chiusura al pubblico.

Tornando alla stazione di Anagnina, che tornerà accessibile al pubblico da lunedì 2 dicembre, Atac ha fatto sapere: "Per finalizzare le attività di cantiere, in vista del ritorno all'orario normale di servizio, sarà necessario chiudere la sola stazione di Anagnina nei giorni di sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre. Il collegamento fra la stazione Cinecittà e la stazione Anagnina verrà effettuato con un servizio bus. La stazione Anagnina riaprirà con l'inizio del servizio di lunedì 2 dicembre".

