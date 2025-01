Roma, domeniche ecologiche: 26 gennaio stop ai veicoli

Le domeniche ecologiche hanno fatto il loro ritorno a Roma , con cinque nuove date in cui le auto in città non potranno circolare nella fascia oraria che va dalle 7.30 alle 12.30 e poi dalle 16.30 alle 20.30 per la stagione invernale 2024-2025 . Le prime domeniche sono state il 10 novembre e il 1 dicembre, la prossima e la prima del 2025 cade domenica 26 gennaio, giornata in cui le vetture che inquinano di più avranno l'assoluto divieto di circolazione. Ricordiamo che le prossime saranno: 16 febbraio e 23 marzo 2025.

Deroghe

Come in ogni domenica ecologica ci saranno delle deroghe per alcuni tipi di veicoli. Potranno continuare a circolare le ibride e le elettriche, le auto a Gpl o metano di categoria da Euro 3 in poi e quelle a benzina Euro 6. Nessuno stop neppure per I ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi da Euro 2 in poi, ai motoveicoli a 4 tempi Euro 3, ai mezzi sharing, e a quelli al servizio delle persone con disabilità.

“Tutte le specifiche relative alla classe ambientale dei veicoli interessati alle categorie eventualmente derogate o esentate dai divieti e alle eventuali variazioni di orari saranno comunicate nelle singole ordinanze relative a ciascuna data”, si legge sul sito del Comune di Roma.

