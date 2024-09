Roma, il 10 novembre tornano le domeniche ecologiche: tutte le date

Tempo di domeniche ecologiche a Roma. L’amministrazione Gualtieri vara il piano relativo alle cinque nuove date in cui la circolazione in città si blocca. Approvata, infatti, dalla giunta capitolina la programmazione del calendario predisposto dall’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti relativo alle domeniche di blocco totale della circolazione di veicoli a motore endotermico nella zona ZTL Fascia verde. Lo stop sarà nelle fasce orarie 7.30-12.30 e 16.30-20.30 per la stagione invernale 2024-2025. Ma ovviamente, come accaduto negli anni scorsi, possono esserci delle variazioni.